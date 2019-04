De Ligt: 'Ik kan me onvrede bij fans voorstellen'

"De eerste dagen na Vitesse waren niet leuk, maar we hebben als team inmiddels de knop omgezet. We moeten gewoon naar onszelf kijken en onze eigen wedstrijden winnen, want AZ zit ons op de hielen. Dat zeiden we ook toen we op PSV jaagden, maar nu moeten we het echt doen”, aldus De Ligt die het gemor in Amsterdam begrijpt.

"Ik kan me de onvrede bij de fans voorstellen. We zijn vroeg uit Europa en de beker geknikkerd en min of meer uit de titelrace. Dat is pijnlijk voor elke supporter. Vooral omdat ze vorig seizoen met de Europa League-finale enigszins waren verwend.”

Ajax staat met nog acht wedstrijden te gaan tien punten achter koploper PSV en twee punten voor nummer drie AZ.