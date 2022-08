Vitesse diep in de problemen na rechtse directe van Heerenveen

De deze zomer gerenoveerde defensie is zo lek als een mandje met twaalf tegengoals in drie duels. Dat is een gemiddelde van één tegengoal per 22,5 minuten. In het hypothetische geval dat Vitesse dit gemiddelde een heel seizoen zou aanhouden, zouden de Arnhemmers na 34 duels maar liefst 136 tegengoals geïncasseerd hebben. En dan had de schade nog groter kunnen zijn, want SC Heerenveen, dat na twee gelijke spelen de eerste seizoenszege boekte, verprutste nog een aantal kansen. Zo trof Mats Köhlert de paal.

Reparatie benodigd

De hoop in Arnhem is dat, er nog wat gerepareerd kan worden voor sluiting van de transfertermijn. ,,Ik heb er vertrouwen in, dat als de nieuwe eigenaar aan boord is er ruimte komt voor nieuwe spelers. En dat het dus rond komt voor het einde van de transfertermijn”, vertelde technisch directeur Benjamin Schmedes vooraf tegenover ESPN over de hoop die hij koestert over een spoedige doorbraak in het overnameproces. De window is nog maar elf dagen open, dus de tijd dringt. Het is te hopen dat Schmedes dan wel met betere spelers op de proppen komt dan het zestal dat hij nu heeft aangetrokken, want de nieuwelingen maken nog bepaald geen overtuigende indruk, waarbij de Portugese verdediger Ferro er in negatieve zin uitspringt.

Deceptie bij Vitesse. De ploeg zwalkt momenteel door de Eredivisie. Ⓒ Pro Shots

Als overnamekandidaat circuleert momenteel de naam van de Amerikaan John Textor, die eigenaar is van het Braziliaanse Botafogo en het Franse Olympique Lyonnais en minderheidsbelangen heeft in het Belgische RWDM en Engelse Crystal Palace. Eerder werden de Amerikaanse gebroeders Platek, eigenaren van Spezia Calcio, het Deense SonderjyskE en Casa Pia uit Portugal in verband gebracht met de overname.

Kwetsbaar

De noodzaak om de selectie te versterken werd op het veld nog maar eens onderstreept door het elftal van Letsch. Vitesse was defensief weer uiterst kwetsbaar en creëerde nauwelijks kansen. De afgelopen week van Brighton gehuurde doelman Kjell Scherpen stond direct in de basis, maar kende geen overtuigend debuut. De afwezigheid door een schorsing van Sondre Tronstad was door Letsch opgevangen met het naar het middenveld halen van Melle Meulensteen, waardoor Tomas Hajek een van de drie centrale verdedigers was in het 5-3-2 systeem.

Dat pakte niet goed uit, want binnen vijf minuten stond SC Heerenveen, dat dit seizoen tot zaterdag nog niet had gescoord, met 1-0 voor in Arnhem. Hajek en Enzo Cornelisse gaven te veel ruimte weg tegen opzichte van het Friese aanvalsduo Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk, waarna de Brabantse goaltjesdief koeltjes afrondde (0-1).

Een flinke opdoffer voor Vitesse na de 5-2 nederlaag tegen Feyenoord en de 3-1 nederlaag tegen Excelsior in de vorige twee speelronden. De ploeg van Letsch ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker, maar creëerde heel weinig. Het dichtst bij de gelijkmaker was Meulensteen, die in eerste instantie stuitte op de 2,03 meter lange doelman Andries Noppert, die daarmee precies één centimeter langer is dan de nieuwe Vitesse-doelman Scherpen. Ook de rebound kreeg Meulensteen er niet in. De zoon van voormalige Manchester United-assistent René Meulensteen schoof de bal net naast.

Vroege wissel

Al na een half uur greep Letsch in. Met Stuttgart-huurling Mohamed Sankoh in plaats van Hajek bracht hij een extra aanvaller, waardoor het 5-3-2-systeem overboord ging en Vitesse 4-3-3 ging spelen met Ferro en de jeugdige Cornelisse als centrumverdedigers. De thuisploeg kreeg meer grip op de wedstrijd zonder veel kansen uit te spelen, maar op slag van rust stak de defensieve kwetsbaarheid van het team van Letsch weer de kop op. Sarr werd goed door Anas Tahiri weggestoken in de rug van de weinig beweeglijke Ferro. Doelman Scherpen kwam niet overtuigend uit en de Zweedse spits omspeelde de Vitesse-goalie eenvoudig (0-2).

Van Hooijdonk was flink op schot in Arnhem. Ⓒ Pro Shots

Vitesse ging na rust op zoek naar de aansluitingstreffer maar creëerde hoegenaamd niets, terwijl SC Heerenveen op de counter levensgevaarlijk was tegen de broze Arnhemse defensie. Van Hooijdonk drukte de ploeg van Letsch nog eens extra hard met de neus op de feiten door de score met twee goals op te voeren naar 0-4. Eerst tikte hij een schot van Sarr, dat voor zijn voeten kwam, tegen het net. Even later bereidde Sarr opnieuw een treffer van Van Hooijdonk voor, een erg fraai uitgevoerd doelpunt. Door de overtuigende zege meldt SC Heerenveen zich met vijf punten uit drie duels in de subtop, waar Vitesse de afgelopen jaren ook vertoefde, maar nu als hekkensluiter ver van verwijderd is.