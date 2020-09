Max Verstappen opgetogen na Russisch topweekeinde: ’Zo moet het altijd zijn’

Max Verstappen tevreden over zijn prestatie in Rusland. Ⓒ ANP/HH

SOTSJI - Max Verstappen hoeft komende woensdag tijdens zijn 23e verjaardag niet meer te wensen dat hij de jongste wereldkampioen ooit wordt in de Formule 1. Die droom is al een tijd geleden vervlogen. Toch is er dit seizoen nog genoeg om naar uit te kijken voor de Red Bull-coureur. Dat bewees zijn uitstekende prestatie (tweede plek) in Rusland eens te meer.