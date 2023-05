Tafeltennissters zeker van EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Eerste Nations Cup levert dressuuramazones tweede plek op

18.04: De Nederlandse dressuuramazones zijn bij de eerste Nations Cup van het seizoen tweede geworden. Het team van bondscoach Alex van Silfhout moest in de landenwedstrijd met 41 punten alleen Denemarken voor zich dulden, dat tot een totaal van 35 kwam. Duitsland werd derde in het Franse Compiègne.

Thamar Zweistra en haar hengst Hexagon's Ich Weiss zetten goede scores neer in de kür op muziek en de grand prix. Ook Lynne Maas (Electra) en Denise Nekeman (Boston STH) presteerden goed. "Een prima weekend", zei Van Silfhout. "Alle drie de amazones hebben maximaal gepresteerd. We hebben reclame gemaakt, denk ik."

De dressuuramazones werken toe naar het EK van begin september in het Duitse Riesenbeck. De ploeg van Van Silfhout is al verzekerd van een olympisch ticket voor volgend jaar in Parijs door de vijfde plaats van vorig jaar op het WK in Herning.

Ook Nederlandse tafeltennissters naar EK na gewonnen play-off

16.26 uur: Ook de Nederlandse tafeltennissters hebben zich geplaatst voor het EK van later dit jaar in Zweden. De play-off tegen Litouwen in het Kroatische Osijek werd met 3-1 gewonnen. De Nederlandse mannen plaatsten zich zaterdag al voor de eindronde.

Zowel de openingswedstrijd van de Nederlandse Emine Ernst (tegen Kornelija Riliskyte) als het daaropvolgende duel van Shuohan Men (met Emilija Riliskyte) was een gelijkopgaande wedstrijd. Ernst verloor haar duel nipt, Men won wel. Tanja Helle was in de derde partij te sterk voor Lukrecija Juchnaite. Het vierde duel, tussen de twee kopvrouwen Men en Kornelija Riliskyte, was een prooi voor Nederland.

Het EK is van 10 tot en met 17 september in Malmö. De Nederlandse mannen plaatsten zich via de groepsfase al voor het eindtoernooi. Na een overwinning op Letland en een nederlaag tegen Oekraïne volstond een overwinning op Israël zaterdag voor kwalificatie.

Tottenham onderzoekt racisme richting aanvaller Son Heung-Min

11.22 uur: Tottenham Hotspur hoopt de dader op te sporen van racistische uitingen richting de Zuid-Koreaanse aanvaller Son Heung-Min in het duel van zaterdag met stadgenoot Crystal Palace. „Wij zijn op de hoogte van een beschuldiging van racistisch gedrag tegen Son Heung-Min tijdens de wedstrijd van zaterdag”, meldt de Londense voetbalclub op de website. „Elke vorm van discriminatie is verwerpelijk en hoort niet thuis in de maatschappij, in onze sport en bij onze club.”

Tottenham, dat het duel met 1-0 won, werkt samen met de politie en Crystal Palace om de dader te vinden. Op beelden die rondgaan op sociale media is een persoon te zien die vanaf de tribune een beledigend gebaar maakt richting Son. „We zullen alles doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat, indien schuldig bevonden, deze persoon de strengst mogelijke straf krijgt, zoals eerder dit seizoen het geval was toen Son het slachtoffer werd van soortgelijke racistische beledigingen bij Chelsea”, aldus Tottenham in een verklaring.

Crystal Palace erkent op de hoogte te zijn van het gedrag van een fan in het uitvak van het stadion van de Spurs. „Wanneer hij wordt geïdentificeerd, zullen wij hem een stadionverbod opleggen. Dit gedrag accepteren wij niet”, aldus de club op de website.