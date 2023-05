Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Tottenham onderzoekt racisme richting aanvaller Son Heung-Min

11.22 uur: Tottenham Hotspur hoopt de dader op te sporen van racistische uitingen richting de Zuid-Koreaanse aanvaller Son Heung-Min in het duel van zaterdag met stadgenoot Crystal Palace. „Wij zijn op de hoogte van een beschuldiging van racistisch gedrag tegen Son Heung-Min tijdens de wedstrijd van zaterdag”, meldt de Londense voetbalclub op de website. „Elke vorm van discriminatie is verwerpelijk en hoort niet thuis in de maatschappij, in onze sport en bij onze club.”

Tottenham, dat het duel met 1-0 won, werkt samen met de politie en Crystal Palace om de dader te vinden. Op beelden die rondgaan op sociale media is een persoon te zien die vanaf de tribune een beledigend gebaar maakt richting Son. „We zullen alles doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat, indien schuldig bevonden, deze persoon de strengst mogelijke straf krijgt, zoals eerder dit seizoen het geval was toen Son het slachtoffer werd van soortgelijke racistische beledigingen bij Chelsea”, aldus Tottenham in een verklaring.

Crystal Palace erkent op de hoogte te zijn van het gedrag van een fan in het uitvak van het stadion van de Spurs. „Wanneer hij wordt geïdentificeerd, zullen wij hem een stadionverbod opleggen. Dit gedrag accepteren wij niet”, aldus de club op de website.