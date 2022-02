Atleet Liemarvin Bonevacia heeft tips voor Nederlandse schaats(st)ers

Vooral de interviews na de kwartfinales met Irene Schouten, Antoinette de Jong en Ireen Wüst maakten duidelijk dat de teamgeest binnen dit trio ver is te zoeken. De drie trainen veel te weinig met elkaar en zijn bepaald geen vriendinnen. „Dat hoeft ook niet per se”, zegt Bonevacia vanuit Nederland. „Zo was het binnen onze estafettegroep ook niet. Maar het is wel belangrijk dat je goed gaat met elkaar, dat je hetzelfde doel hebt en dat je elkaar steunt.”

Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, weet Bonevacia. „Bij ons heeft het een paar jaar geduurd voordat de echte teamspirit er was. Ik had eigenlijk wel een tijdje een dingetje met Ramsey (Angela, red.). Niemand had het in de gaten omdat we tijdens trainingen en wedstrijden altijd heel professioneel waren. Maar op een gegeven moment ben ik naar hem toegestapt en heb ik gezegd: ’Hey broer, als we wat extra power willen hebben, moeten we praten.’ Dat is gebeurd en daardoor zijn we nog sterker geworden.”

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio maakten Bonevacia en zijn teamgenoten grote indruk door tweede te worden in een internationaal topveld. Het dansje dat ze bij het binnentreden van het olympische stadion opvoerden, werd een hit. Nee, dat hoeven de schaatsers echt niet na te gaan doen, lacht Bonevacia. „Maar voor ons hielp het om de spanning eraf te halen en een goed gevoel te krijgen. Het gaat om de juiste sfeer en stemming. Daar moeten de schaatsers daar in Peking voor zorgen, anders gaat het niet goed. Zeker weten.”