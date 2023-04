VIDEO: assistent-trainer (Jeroen Rijsdijk) van Sparta geschorst voor bizarre actie

De assistent van hoofdtrainer Maurice Steijn werd weggestuurd door scheidsrechter Joey Kooij omdat hij ver in de blessuretijd aan de zijlijn Julio Pleguezuelo van FC Twente onderuit trok, terwijl de bal nog in het spel was.

Dat incident leidde tot een opstootje tussen spelers en trainers. „Jeroen dacht dat die bal uit was, maar hij was helemaal niet uit, ik stond er dichtbij”, aldus Steijn. „Hij vergrijpt zich aan de bal en aan die man. Hij heeft gelijk zijn excuses aangeboden, want hij weet dat dit niet hoort.”

Sparta, dat vijfde staat in de Eredivisie, behield door het gelijkspel in Enschede de voorsprong van 1 punt op FC Twente. De ploeg van Steijn ontvangt op 6 mei PSV en speelt een week later tegen FC Volendam. Rijsdijk ontbreekt dan naast Steijn op de bank.