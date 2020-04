’Voetballerij in Nederland staat volledig in brand’

Chef voetbal Valentijn Driessen (r) en Ajax-volger Mike Verweij bespreken wekelijks in de voetbalpodcast de laatste stand van zaken. Ⓒ De Telegraaf

Een bijzondere voetbalpodcast Kick-off, waarin presentator Pim Sedee met chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij de stand van zaken in het betaald voetbal in deze coronacrisis bespreken. Zo riep Aax-directeur Marc Overmars donderdag in De Telegraaf op om per direct een streep door het huidige seizoen in de Eredivisie te zetten.