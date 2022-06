Premium Het beste van De Telegraaf

Bowlers oogsten veel lof dankzij Europese titel: ’Het voelt nóg onwerkelijk’

Door Nick Tol

Van links naar rechts: bondscoach Menno van den Heuvel, spelers Kenneth Ramos, Mike Bergmann, Jord van Weeren, Nick de Gelder, Brent de Ruiter (reserve), Michell Stinissen en mede-bondscoach Ron van den Bogaard. Ⓒ FOTO Gu-Anne van den Heuvel

AMSTERDAM - In de schaduw van tennissensatie Tim van Rijthoven voltrok zich in de voorbije dagen nog een sportief wonder. De Nederlandse bowlers leverden in Helsinki een memorabele prestatie door diverse toplanden te verslaan en de Europese titel in de wacht te slepen. Routinier Jord van Weeren: „Veel mensen zien bowlen als even gezellig een balletje gooien, maar voor ons komt er héél wat meer bij kijken.”