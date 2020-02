PSG met superduo tegen Dortmund

De twee belangrijke aanvallers ontbraken afgelopen weekeinde in het competitieduel met Amiens (4-4). Nu zijn ze weer fit genoeg.

Mitchel Bakker zit niet bij de selectie van de Franse koploper. De jonge Nederlandse verdediger debuteerde tegen Amiens in de Franse competitie, nadat hij dat eerder ook al in de beker had gedaan. PSG heeft hem echter niet ingeschreven voor de Champions League. De Franse topclub was de afgelopen seizoenen vaak een van de belangrijkste titelkandidaten in de Champions League, maar strandde steeds voortijdig.

Bij Dortmund speelt aanvoerder Lukasz Piszczek zijn vijftigste duel in de Champions League. Trainer Lucien Favre kiest voor dezelfde elf basisspelers als afgelopen vrijdag tegen Eintracht Frankfurt. Dortmund won dat competitieduel met 4-0.