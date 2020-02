VVV pakt ook punt bij Heerenveen

De Limburgse ploeg is nog altijd ongeslagen na de winterstop en pakte zes punten uit vier duels. VVV staat met 21 punten op de zestiende plaats, met ADO Den Haag en RKC Waalwijk onder zich.

De Koning ontbrak in het Abe Lenstra-stadion vanwege een operatie aan z'n galblaas. De VVV-trainer wilde eigenlijk wel weer op de bank zitten, maar hij bleef uit voorzorg toch thuis. Assistent Jay Driessen, die voor de winterstop na het ontslag van Robert Maaskant al een aantal wedstrijden als interim-trainer de leiding had, nam de taken van De Koning over.

Driessen zag zijn ploeg kort na rust op voorsprong komen via een strafschop van Johnatan Opoku, na een overtreding op invaller John Yeboah. Heerenveen kwam in de 69e minuut op gelijke hoogte dankzij de eerste competitietreffer van de mee naar voren gekomen verdediger Sherel Floranus. De thuisclub had daarna de grootste kansen op de winst, maar het bleef bij 1-1. Na drie nederlagen pakte Heerenveen wel het eerste punt in 2020. De ploeg van trainer Johnny Jansen ontvangt donderdag Feyenoord in de kwartfinales van het bekertoernooi.