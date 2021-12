DTM keert voorlopig niet terug op TT Circuit Assen

„Na drie jaar hard te hebben gewerkt aan de organisatie en promotie van DTM Assen hebben wij besloten het contract voor in ieder geval de nabije toekomst niet te verlengen”, aldus Lee van Dam van organisator LDP International.

„DTM Assen is het enige evenement op de kalender waar niet het circuit optreedt als organisator, maar waar wij als externe promotor dat doen. Door de met COVID-19 verband houdende gestegen kosten hebben we getracht opnieuw te onderhandelen over ons contract. Helaas is het niet gelukt om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.”

Assen was de afgelopen drie jaar gastheer van een race in de Deutsche Tourenwagen Masters. In 2020 won Robin Frijns namens Audi een van de twee races. Dit jaar zegevierden Marco Wittmann en Lucas Auer.

Kalender 2022