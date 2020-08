Isaac eerste basketballer die niet knielt sinds herstart NBA

Jonathan Isaac blijft als enige staan tussen de knielende basketballers Ⓒ USA TODAY Sports

Jonathan Isaac was vrijdag (plaatselijke tijd) de eerste basketballer in de NBA die sinds de herstart van de competitie niet knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. De aanvaller van Orlando Magic, die zelf zwart is, droeg ook geen T-shirt met daarop de tekst ’Black Lives Matter’. Hij had alvast zijn wedstrijdshirt, met zijn rugnummer 1, aan.