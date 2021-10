Vitesse doet oproep aan fans: ’Stop met bier gooien’

„Het gooien van bier of andere voorwerpen vanaf de tribune kan voor vervelende en onveilige situaties op de tribunes en op het veld zorgen. Situaties waarmee spelers, clubs en medesupporters gedupeerd worden. Het kan zelfs leiden tot forse boetes (van duizenden euro’s) of staking van de wedstrijd”, zo luidt het statement van Vitesse.

En: „Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de sfeer in het stadion goed en positief is en blijft. Het moge duidelijk zijn dat biergooien daar niet aan bijdraagt. Integendeel. We zullen het er allemaal toch ook over eens zijn dat bier te lekker is om weg te gooien?”

Onlangs was juist Vitesse-keeper Markus Schubert nog slachtoffer van bier gooien, uit bij FC Groningen. Hij werd ineens het mikpunt van de Groningse fans, waar de frustraties hoog opliepen na twee rode kaarten. Schubert kreeg een volle halve liter op zijn hoofd. „Ik liep naar de ballenjongen om de bal te vragen en toen kreeg ik ineens iets hard op mijn hoofd gegooid. Het deed ontzettend pijn”, aldus Schubert.