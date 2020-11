Sebastian Vettel: ’Van dit tijdperk is Lewis de beste en de grootste’

„Het is heel bijzonder, ook voor de andere coureurs, om daar live getuige van te zijn. Van dit tijdperk is Lewis zonder enige twijfel de beste en de grootste. Hem met coureurs van andere generaties vergelijken heeft geen zin. Die auto’s en omstandigheden zijn zo verschillend. Voor mij persoonlijk is Michael Schumacher de beste ooit, maar Lewis heeft alles gedaan wat je maar kan vragen van een coureur. Deze race was daar weer het bewijs van. Hij had niet de beste papieren, maar won toch. Lewis heeft iets speciaals laten zien.”

Vettel moet na dit seizoen vertrekken bij Ferrari. Hij stond in Istanbul voor de eerste keer dit jaar op het podium, nadat hij dankbaar profiteerde van een mislukte inhaalmanoeuvre van teamgenoot Charles Leclerc bij Sergio Pérez. Laatstgenoemde eindigde als tweede. Pérez wordt bij Racing Point, volgend jaar Aston Martin, juist vervangen door Vettel.