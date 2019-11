Mourinho helemaal zichzelf bij presentatie

Over de huidige selectie en eventuele aankopen: „De spelersgroep is een cadeautje. Ik heb geen nieuwe spelers nodig. Ik moet de huidige alleen beter leren kennen. Ik ken ze natuurlijk wel, maar je leert ze pas echt kennen als je met ze gaat werken.”

Over zijn vermeende arrogantie: „Ik ben altijd bescheiden geweest. Het probleem was alleen dat jullie dat nooit zagen. Ik was bescheiden, maar dan wel op mijn eigen manier.”

Over het feit dat Tottenham Hotspur na Chelsea en Manchester United al zijn derde Engelse werkgever is. „Ik draag altijd een pyjama van de club waar ik werk. Ik ben een clubman, maar dan wel een clubman van meerdere clubs.”

Over verliezen: „Als je blij wordt van nederlagen, is het lastig om ooit nog een winnaar te worden. Het is belangrijk om bij verlies je emoties onder controle te houden en het zelfvertrouwen van jezelf en de mensen om je heen te bewaren.”

Over hoe hij is veranderd: „Ik denk dat ik wel ben veranderd, ja. Je bent wie je bent, maar ik heb de afgelopen periode tijd gehad om na te denken. Over van alles. Ik heb gerealiseerd dat ik tijdens mijn carrière fouten heb gemaakt. Ik ben vastberaden om die niet opnieuw te maken, maar ik ga vast ’nieuwe’ fouten maken. Toch voel ik me ontspannen, gemotiveerd en klaar. Ik denk dat de spelers dat ook wel hebben gevoeld, ik ben hier om ze te helpen.”

Over zijn voorganger Mauricio Pochettino: „Deze club zal altijd zijn thuis blijven, maar hij vindt ongetwijfeld een nieuwe, fantastische club.”

Over het winnen van prijzen: „Dit jaar gaan we de Premier League niet meer winnen. Ikik zeg niet dat we de titel volgend jaar gaan winnen, maar dan kúnnen we hem winnen.”

Over het verlies van Spurs in de Champions League-finale met Liverpool: „Ik weet niet wat voor effect dat heeft gehad op de spelers, want ik heb zelf nog nooit een Champions League-finale verloren.”

Over de speelstijl die hij gaat hanteren bij Tottenham: „Vrijwel dezelfde als hiervoor. Natuurlijk zal ik bepaalde details toevoegen aan het spel en soms kunnen die het verschil maken. Maar de stijl van spelen hangt met name af van de clubcultuur en van de kwaliteiten van de spelers.”