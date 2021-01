Foto: FC Barcelona speelt ’Clásico’ bij Real Madrid in speciaal shirt

De twee rode verticale strepen op de voorkant van het shirt van Barcelona lopen geleidelijk over in smalle rode en gele banen, net als in de vlag van Catalonië. Oud-speler Carles Puyol, jarenlang de aanvoerder van Barcelona, presenteerde dinsdag het tenue dat vanaf nu ook te koop is voor de fans. Het motto van de campagne is ’één shirt verenigt ons’.

„Als je in deze zware tijden redenen zoekt om alles te geven, kijk dan naar jezelf. De redenen om dat te doen, zitten in je”, zegt Puyol, in wat ongetwijfeld een motiverende boodschap moet zijn richting de spelers uit de selectie van trainer Ronald Koeman. Eind oktober won Real Madrid de ’Clásico’ in Camp Nou met 3-1. De regerend kampioen van Spanje staat in La Liga op de tweede plaats, met 3 punten meer dan Barcelona. Atlético Madrid voert de ranglijst aan.