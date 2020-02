Uitblinkende Bergwijn ziet Spurs in slotminuut zege grijpen

Oud-PSV'er Steven Bergwijn speelde bijna het gehele duel mee bij de Spurs, waar Toby Alderweireld de bal in de 9e minuut achter zijn eigen doelman werkte. De Belg nam na een klein half uur spelen zelf de gelijkmaker voor zijn rekening.

Son Heung-min maakte kort voor rust de 1-2. De Zuid-Koreaan miste een strafschop, maar scoorde uit de rebound alsnog. Björn Engels, landgenoot van Alderweireld, maakte in de beginfase van de tweede helft gelijk. Son Heung-min werd in de 94e minuut de matchwinner. Om wat tijd te winnen, werd Bergwijn in de 96e minuut nog gewisseld.

Tottenham, dat 15 december voor het laatst buiten het eigen stadion won, steeg door de zege naar de vijfde plaats. Aston Villa, waar oud-Ajacied Anwar El Ghazi 70 minuten lang meespeelde, blijft zeventiende.