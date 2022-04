UEFA beloont Serdar Gözübüyük met Europees topduel

De Nederlandse arbiter werkte dit seizoen al enkele goede Europese wedstrijden af. Zo leidde hij twee weken geleden de kwartfinale van de Champions League tussen Liverpool en Benfica. Eerder hanteerde hij de fluit tijdens de kwartfinale-clash tussen FK Bodø/Glimt - AS Roma in de Conference League.

Joost van Zuilen en Johan Balder treden in het Olympisch Stadion in Londen aan als assistenten. De Griek Anastasios Sidiropoulos is de vierde official van dienst. Pol van Boekel is aangesteld als VAR. Dennis Higler is zijn assistent.

De heenwedstrijd tussen West Ham United en Eintracht Frankfurt wordt op donderdag 28 april gespeeld. De return in Duitsland volgt een week later.

De andere halve finale gaat tussen RB Leipzig en Rangers FC, de club van coach Giovanni van Bronckhorst.