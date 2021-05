Dina Asher-Smith grote blikvanger op FBK Games

„Dat is best opvallend en zegt denk ik iets over de status van de atletiek in Nederland”, aldus de directeur, die ook over aandacht van de media niet heeft te klagen. „In meer dan 78 landen zijn de FBK Games live op televisie te zien. De exposure is groter dan ooit.”

De grootste buitenlandse blikvangers zijn de Zweedse wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Armand Duplantis, de Britse wereldkampioene 200 meter Dina Asher-Smith, de Jamaicaanse olympisch kampioen 110 meter horden Omar Mcleod, de Italiaanse hoogspringer Gianmarco Tamberi en de Amerikaanse sprinter Fred Kerley.

De Nederlandse troeven zijn Dafne Schippers, Sifan Hassan en Femke Bol. Schippers treft Asher-Smith op de 100 meter. Hassan loopt in Hengelo een 10.000 meter als voorbereiding op Tokio. Bol, die dit voorjaar de Europese titel indoor op de 400 meter veroverde, werkt op de FBK Games haar eerste 400 meter horden van dit jaar af.