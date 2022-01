Verbazing bij AZ over meespelen geschorste FC Twente-speler Michal Sadilek in bekerkraker

’Normaal’ gesproken zou Sadilek het bekerduel met AZ dus ook nog moeten missen. Maar omdat zijn club alsnog bij de KNVB in beroep is gegaan tegen de schorsing (FC Twente is het er niet mee eens dat de middenvelder ’ernstig gemeen spel’ wordt verweten), is de kans groot dat hij alsnog in actie komt. De simpele reden: de beroepscommissie kan naar alle waarschijnlijkheid niet voor woensdagavond bij elkaar komen.

Beroep

Pascal Jansen stelt het vreemd te vinden dat de geschorste Sadilek mogelijk aan de start kan verschijnen. „Wij vragen ons af: kun je nog in beroep gaan als je al een wedstrijd schorsing erop heb zitten? Tegen een straf die toch al loopt? Ik heb daar niet voor gestudeerd, maar het zijn vraagtekens die ik had”, reageert de trainer van AZ. „Maar goed, ik hoor wel waar wij morgenavond rekening mee moeten houden.”

Er is FC Twente veel aan gelegen om met de huurling van PSV aan te treden, aangezien de club ook al Ramiz Zerrouki moet missen. De middenvelder doet met Algerije mee aan de Afrika Cup.

Martins Indi

Ook zonder het tweetal wordt FC Twente, een club die dit seizoen qua prestaties veel paralellen vertoond met AZ en al acht duels op rij ongeslagen is (AZ zeven duels), door Jansen gezien als een gevaarlijke tegenstander. „Zaterdag wonnen ze nog zonder Sadilek en Zerrouki van Heerenveen. Ze zijn gewoon heel moeilijk te verslaan.”

Bij AZ ontbreekt nog altijd Bruno Martins Indi vanwege een teenblessure. De ex-international zal worden vervangen door Sam Beukema, de van Go Ahead Eagles overgekomen centrumverdediger die zondag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met een treffer belangrijk was. Beukema stond pas voor de tweede keer bij zijn nieuwe club in de basis en liet zich opnieuw gelden. Na zijn basisdebuut, uit tegen Vitesse, werd de verdediger uit Deventer uitgeroepen tot ’man of the match’.