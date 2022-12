Luis Suarez krijgt aanbieding uit Brazilië

Gremio is nu in afwachting van een reactie van Suarez op het voorstel dat hem is gedaan. De club wil de onderhandelingen met de spits, die nog volop actief was voor Uruguay bij het WK in Qatar, snel afronden.

Gremio ontvouwde de plannen met Suarez toen het de nieuwe middenvelder Felipe Carballo presenteerde. De samenwerking van een aantal bedrijven maakt het mogelijk dat de club zich flink kan roeren op de markt.

Seedorf

Het is niet ongebruikelijk dat spelers op een hogere leeftijd nog naar Brazilië verkassen. Clarence Seedorf kwam nog een seizoen uit voor Botafogo, terwijl Bryan Ruiz nog voor Santos speelde. Suarez zou 36 jaar zijn als de Braziliaanse competitie in maart begint.