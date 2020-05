Groots gebaar voetballer Fosu-Mensah in Bijlmer

De drievoudig Oranje-international en speler van Manchester United deelt in een supermarkt aan het Bijlmerplein honderd winkeltegoedbonnen van 50 euro per stuk uit. De geboren Amsterdammer had signalen ontvangen dat gezinnen in de Bijlmer het tijdens de coronacrisis financieel erg lastig hebben, en besloot daarom tot het genereuze gebaar.

„Wij ontvingen uit Amsterdam Zuidoost signalen dat meerdere gezinnen door de coronacrisis geld moeten lenen om boodschappen te kunnen doen. Dat zou onder normale omstandigheden natuurlijk nooit kunnen en mogen gebeuren”, vertelt zijn woordvoerder Albert Kissi aan AT5.

Debuut onder Van Gaal

De 22-jarige Mensah debuteerde ruim vier jaar geleden onder Louis van Gaal in het eerste van United. Tot een echte doorbraak kwam het echter niet op Old Trafford. De afgelopen jaren werd de verdediger daarom verhuurd aan Crystal Palace en Fulham. Aan het begin van dit seizoen is Mensah teruggekeerd bij Manchester United, maar door een slepende knieblessure kwam hij nog niet aan spelen toe.

Mensah in het shirt van Fulham. Ⓒ Reuters

Mensah debuteerde op 31 augustus 2017 in de met 4-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk in het Nederlands elftal. Ook tegen Schotland (1-0 zege) en Portugal (3-0 zege) was hij erbij.