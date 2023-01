Sublieme Sugawara houdt AZ in spoor van koploper Feyenoord

AZ wist dat het bij een overwinning in ieder geval voor een paar uur bovenaan zou staan in de Eredivisie en zou blijven strijden om de bovenste plaatsen. Die opdracht was alleen zo makkelijk nog niet. Go Ahead Eagles verloor al sinds begin september niet meer, toen Feyenoord in de Adelaarshorst met 3-4 te sterk was. Sindsdien was er geen een club, niet in de competitie en niet in de beker, die de volle buit pakte tegen de ploeg van René Hake.

Tegen de huidige nummer twee van Nederland liet het in het eerste halfuur zien, waarom veel ploegen het zo lastig hebben met Go Ahead. In het laatste kwartier schakelde de formatie uit Alkmaar een tandje bij. Na waarschuwingsschoten van Jens Odgaard en Tijjani Reijnders was het bij de derde serieuze poging raak. Yukinari Sugawara gaf voor en Vangelis Pavlidis liep als een echte spits binnen bij de eerste paal. Pavlidis en Pantelis Hatzidiakos kregen daarna nog kansen op meer, maar er viel geen tweede Griekse goal.

Vallende kopbal

De score werd tien minuten na rust alsnog alsnog verdubbeld. Waar kwam de voorzet van rechtsback Sugawara en de in de basis debuterende Djordje Mihailovic, de vervanger van Dani de Wit kopte al vallend binnen.

Het duurde lang voordat Go Ahead ook aanvallend wat te melden had. In het slotkwartier raakte de thuisploeg uit hoekschoppen twee keer het zijnet. Het was desondanks AZ dat het net op de juiste manier wist te vinden. Sugawara beloonde zijn sterke optreden door de bal prachtig achter de kansloze Jeffrey de Lange te plaatsen. De Japanner was in de slotfase ook nog betrokken bij de eretreffer van Go Ahead. Na zijn overtreding schoot Willum Willumsson vanaf elf meter raak. Het slotakkoord kwam vervolgens nog van de voet van Zico Buurmeester.

Tekst gaat verder onder de tweet

Jansen denkt dat AZ nog veel beter kan

Trainer Pascal Jansen wilde na de zege van AZ nog niet over de landstitel praten. „We hebben nu achttien wedstrijden gespeeld”, zei hij. „Dus waar hebben we het eindelijk over? Er kan nog zoveel gebeuren. Ik denk wel dat we nog beter kunnen. Dat is positief.”

Een paar meter verderop vertelde de verliezende trainer René Hake van Go Ahead Eagles dat de ploeg uit Alkmaar indruk op hem heeft gemaakt. „AZ en Feyenoord steken er echt bovenuit”, zei hij over de titelrace in de Eredivisie. „Ik hoorde net dat de spelers van Eagles dat tijdens de wedstrijd ook hadden geroepen”, reageerde Jansen. „Dat is leuk. Maar laten we nu maar vooral naar onszelf kijken.”

Jansen was tevreden over het optreden van zijn ploeg in Deventer. „Ik denk dat we het goed hebben gedaan. We missen met Dani de Wit, Sam Beukema en Bruno Martins Indi drie belangrijke spelers. Maar er zijn weer andere spelers opgestaan. Yukinari Sugawara is echt in vorm. Hij maakte een fantastisch doelpunt en bereidde twee treffers voor. Dat was goed om te zien. En Go Ahead Eagles had al elf competitieduels niet meer verloren. Dus dat is een lastige ploeg om te verslaan.”