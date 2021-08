Dit jaar door corona toch geen 23, maar ’slechts’ 22 Formule 1-races

Voor de geschrapte races in Japan en Australië komt één wedstrijd terug, namelijk de eerste Formule 1-wedstrijd ooit in Qatar. Mocht dat niet rondkomen, dan is Bahrein als alternatief een optie.

De races in Mexico en Brazilië worden een week verzet, naar respectievelijk 7 en 14 november. Qatar volgt dan direct daarna op 21 november. Dat zorgt ervoor dat veel Formule 1-personeel een verplichte quarantaine bij terugkomst in Engeland omzeilt, omdat zowel Mexico en Brazilië op de zogenaamde rode lijst staan. De race in Turkije wordt een week verzet: naar 10 oktober.

Dit weekeinde wordt er dus geracet op Spa-Francorchamps, de weken erop gevolgd door races op Zandvoort en Monza. Na een week rust wacht daarna de Grand Prix van Rusland, in oktober gevolgd door Istanbul en Austin. Na de genoemde triple-header in november wordt het seizoen begin december afgesloten met races in Saoedi-Arabië en de afsluiter in Abu Dhabi op 12 december.

Voorlopige nieuwe kalender:

29-08, België

05-09, Nederland

12-09, Italië

26-09, Rusland

10-10, Turkije

24-10, Verenigde Staten

07-11, Mexico

14-11, Brazilië

21-11, Qatar*

05-12, Saoedi-Arabië

12-12, Abu Dhabi

* afhankelijk van deal over contract