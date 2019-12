United blijft kwakkelen; goal Weghorst baat Wolfsburg niet

Vorige week moest United bij Sheffield ook al genoegen nemen met een punt: 3-3. Afgelopen donderdag verloor de Engelse grootmacht, weliswaar met een zeer jeugdige formatie, voor de Europa League ook nog (2-1) bij FC Astana.

Voor Man United brachten Tom Heaton (1-1, eigen doel) en Victor Lindelöf (2-1) de treffers op hun naam. Jack Grealish en Tyrone Mings scoorden voor de bezoekers. Bij Aston Villa viel aanvaller Anwar El Ghazi na ruim een kwartier uit. ManUnited staat negende en Aston Villa vijftiende.

Leicester City won op eigen veld met 2-1 van laagvlieger Everton. In de extra tijd maakte invaller Kelechi Iheanacho het beslissende doelpunt. Leicester bleef tweede, met acht punten minder dan de nog ongeslagen koploper Liverpool.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League

DUITSLAND: Goal Weghorst baat Wolfsburg niet

Werder Bremen heeft in de Bundesliga de uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg met 3-2 gewonnen. Wout Weghorst zorgde namens de thuisclub in de 36e minuut voor 1-1. De andere treffer van Wolfsburg kwam op naam van William. Voor Werder Bremen, met aanvoerder Davy Klaassen de hele wedstrijd in actie, kwamen Milot Rashica (twee keer) en Leonardo Bittencourt tot scoren.

Naast Weghorst speelde ook Jeffrey Bruma bij Wolfsburg een volledige wedstrijd. Bremen klom dankzij de derde competitiezege naar de twaalfde plek. Wolfsburg bezet de negende plaats, met zes punten meer dan Werder.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga

ITALIË: Napoli blijft kwakkelen

De druk op trainer Carlo Ancelotti bij Napoli blijft toenemen. De nummer 2 van de afgelopen twee seizoenen in de Serie A ging op eigen veld tegen middenmoter Bologna met 1-2 onderuit. Bij de rust leidde Napoli nog met 1-0 door een treffer van Fernando Llorente. Na de pauze hielpen Andreas Skov Olsen en Nicola Sansone de bezoekers langs de thuisclub. Bij Bologna was Stefano Denswil basisspeler, Jerdy Schouten bleef op de bank.

Napoli bezet in de Serie A nu de zevende plek. De kwakkelende ploeg van Ancelotti pakte uit de laatste zes competitieduels slechts vier punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A