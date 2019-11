Zware valpartijen ontsieren Zesdaagse van Gent

Thyssen, 21 jaar, kwam in de finale in botsing met een andere baanrenner en ging lelijk onderuit. Een kwartier lang werd de onfortuinlijke renner, die roerloos op de grond lag, verzorgd om daarna naar het ziekenhuis te worden gebracht. „Zijn toestand is stabiel”, meldt zijn ploeg Lotto–Soudal woensdag. Op een hersenscan zijn 3 kleine hersenbloedingen vastgesteld. Ook heeft hij zijn sleutelbeen en 3 ribben gebroken.

Na de val van de Lotto-renner besliste de organisatie snel om een punt te zetten achter de eerste avond.

Eerder was Cavendish ten val gekomen nadat hij in een bocht zijn evenwicht was kwijtgeraakt. De Brit bleef een tijdlang op de baan liggen, maar krabbelde na verloop van tijd weer overeind.Voorzover bekend heeft Cavendish geen noemenswaardig letsel opgelopen.