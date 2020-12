Time: Lebron James atleet van het jaar

De NBA-vedette wordt niet alleen geroemd om zijn atletische prestaties maar, of misschien vooral, voor zijn sociaal engagement en leidende rol binnen de ’Black Lives Matter’-beweging.

Sportief viel er uiteraard ook wat voor te zeggen. De 35-jarige center forward leidde de Los Angeles Lakers voor de zeventiende keer naar de NBA-titel. Toch wil Time vooral de Lebron James naast het basketbalveld in de bloemen zetten.

In een video wordt de basketbalvedette vooral als een moreel kompas in de bloemen gezet, iemand die zowel op als naast het veld het leiderschap heeft geclaimd. Lebron wordt geroemd om zijn voortrekkersrol in de BLM-beweging en zijn oproep om deel te nemen aan de verkiezingen.