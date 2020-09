Lewis Hamilton richt eigen team op

Extreme E is een klasse van elektrische SUV’s die races organiseert in kwetsbare natuurgebieden om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Er staan voor 2021 vijf rondes op de kalender in respectievelijk Senegal, Saudi-Arabië, Nepal, Groenland en Brazilië.

Hamilton noemt zijn team X44, verwijzend naar het startnummer waarmee hij in de Formule 1 rijdt. „Mijn ambities en verplichtingen bij Mercedes in de Formule 1 zullen mij beletten om zelf deel te nemen, maar ik ben blij dat ik de rol van teameigenaar heb in dit nieuwe kampioenschap, dat goed mijn visie weergeeft op een meer gelijkwaardige en duurzame wereld”, aldus de Engelsman, zelf een overtuigd veganist.

De Extreme E maakt gebruik van identieke terreinwagens. Ieder team heeft een vrouwelijke en mannelijke coureur. Een voormalig postschip doet dienst als drijvende paddock en zal ook de teams vervoeren. Onderwijl vindt oceanografisch onderzoek plaats.

„Lewis is net als wij enorm gepassioneerd door de autosport, maar hij deelt ook onze overtuiging dat we sport kunnen gebruiken om onderwerpen uit te lichten die van vitaal belang zijn voor de wereld, zoals klimaatverandering en gelijkheid”, aldus oprichter Alejandro Agag van Extreme E.

