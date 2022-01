Joey Veerman absent bij mysterieus oefenduel PSV

Het oefenduel in eigen stadion kwam in de plaats voor de wedstrijd tegen Schalke 04 die de Eindhovense club tijdens het trainingskamp in Marbella af zou werken. Begin deze week besloot PSV, geconfronteerd met een aantal corona-besmettingen, niet naar Spanje af te reizen.

Bij de wedstrijd werd niemand toegelaten. Wel lekte uit dat de jeugdige Jenson Seelt zijn debuut maakte. De verdediger, die in 2017 de overstap van de opleiding van NEC maakte naar PSV, blijft bij de eerste selectie. Door de langdurige absentie van André Ramalho zit PSV krap in de verdedigers. Van de spelers die regelmatig meedoen met PSV zouden verder alleen Mauro, Max, Boscagli, Van Ginkel, Gutierrez, Götze, Doan en Gakpo speelminuten hebben gekregen.