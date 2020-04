’Van der Poel was top geweest tijdens Ronde van Vlaanderen’

Mathieu van der Poel zet aan in de Ronde van Vlaanderen van 2019. Ⓒ ANP

Als de coronacrisis geen roet in het eten had gegooid, had zowel Mathieu van der Poel als Niki Terpstra zondagmiddag aan de start gestaan aan de Ronde van Vlaanderen. Volgens Adrie van der Poel had zijn zoon hoge ogen kunnen gooien tijdens de iconische wielerklassieker.