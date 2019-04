Valencia op drempel Champions League

De aanvaller had met twee doelpunten een groot aandeel in de uitzege (2-0) op Sevilla. Valencia verstevigde daarmee de vierde plaats in La Liga. De ploeg heeft nu maar liefst elf punten meer dan nummer 5 Sevilla.

De beste vier clubs van de eindklassering in La Liga mogen volgend seizoen in de Champions League uitkomen.

