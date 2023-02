Van der Sar over rumoerige maanden bij Ajax: ’Intensief en enorm zwaar jaar’

De voormalig keeper schoof maandagavond aan bij Rondo, waar al snel het ontslag van Schreuder ter sprake kwam. „We zijn tussentijds veel punten verloren en we hebben te weinig ontwikkeling gezien. Als je van FC Volendam (1-1, red.) niet wint, dan is het afgelopen.”

Van der Sar vindt niet dat het fout is geweest om Schreuder aan te stellen. „We hebben als Ajax ons huiswerk gedaan. In zijn periode als assistent-trainer van Erik ten Hag heeft hij aangetoond een elftal te kunnen neerzetten.”

Uiteindelijk werd Schreuder direct na de wedstrijd tegen Volendam ontslagen. „Ik vond niet dat het een dag kon wachten”, zegt Van der Sar. „Dan moest Alfred naar de pers en kreeg hij vragen als: Denk je dat je hier morgen nog zit? Dat is onnodig. Ik ging er gewoon staan. Hij (Schreuder, red.) heeft hard gewerkt en hij heeft zijn kwaliteiten. Bij Ajax is het alleen niet gelukt.”

Heitinga

Van der Sar stond ook stil bij de kritiek die Schreuder kreeg op het feit dat Daley Blind en Dusan Tadic onder hem altijd zeker leken van een basisplek. ,,Het gaat er ook om welke duidelijkheid je aan de spelers geeft. Het managen van een kleedkamer is lastig. Er zijn altijd ego's. Je kan tactisch nog zo sterk zijn, maar wat doen de spelers voor je? Willen ze voor je lopen? Ik denk dat John direct met duidelijkheid is binnengekomen. Dat hij het elftal twee keer in dezelfde samenstelling heeft laten spelen, helpt denk ik ook.’’

De algemeen directeur merkt dat Ajax onder Heitinga beter is gaan spelen. ,,Er gebeurt wel wat, ja. Ik zag mooie aanvallen en kansen, de intensiteit in het druk zetten was goed. Maar er zijn meer wedstrijden nodig om te zeggen of het lek boven is. Er is wel een afslag genomen door de spelers met de manier van voetballen. Ze gaan op een andere manier de wedstrijd in en tijdens een wedstrijd kunnen ze het beslissen met de kansen die gecreëerd worden.”