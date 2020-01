Atletiekbond bindt strijd aan met ’superschoen’ Nike

World Athletics heeft het vooral gemunt op de schoen van Nike waarop de Keniaan Eliud Kipchoge vorig najaar in Wenen als eerste mens de marathon onder de twee uur liep (de Alphafly).

De atletiekbond stelt dat de drie verende carbonplaten in de zool van deze schoenen de hardloper zoveel sneller maken, dat er mogelijk sprake is van een oneerlijk voordeel. Een werkgroep van biomechanische specialisten gaat nader onderzoek doen naar deze schoenen. De Vanporfly, een andere schoen van Nike waarover veel werd gesproken, wordt niet verboden.

De bond heeft bepaald dat met onmiddellijke ingang de zool van een hardloopschoen voor de weg niet dikker mag zijn dan 4 centimeter en slechts één plaat van een hard materiaal als carbon mag bevatten. Bij spikes mag zo’n plaat alleen dienst doen als bevestiging voor de spijkertjes.

Een nieuwe regel is ook dat vanaf 30 april elke hardloopschoen die in een wedstrijd wordt gebruikt, al zeker vier maanden te koop is voor iedereen. Daardoor zijn prototypes, waarin nieuwe technologieën zijn toegepast, niet toegestaan in races.

„Het is niet onze taak om de markt voor sportschoenen te reguleren, maar het is wel onze plicht om de integriteit van de sport te bewaren”, lichtte voorzitter Sebastian Coe van World Athletics de strengere regels toe. „We moeten er wel van op aan kunnen dat de eliterenners geen schoenen dragen die oneerlijk voordeel leveren. Deze regels bieden evenwicht en duidelijkheid aan atleten en dat is van groot belang in de voorbereiding op de komende Olympische Spelen in Tokio”, aldus Coe.