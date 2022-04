Blamage FC Barcelona in eigen huis

Barça staat nog wel tweede met een zelfde aantal punten als Sevilla. Ondanks de flater in eigen huis lijkt een plek in de Champions League met nog vijf duels te gaan geen probleem te worden. De voorsprong op nummer vijf Real Betis is zes punten.

Door de nederlaag van Barcelona is Real Madrid weer wat dichter bij een nieuwe landstitel. Alleen als Barcelona nu vijf keer wint en Real vijf keer verliest, worden de hoofdstedelingen op doelsaldo geen kampioen. In alle andere gevallen is de titel voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. Op 30 april heeft Real thuis tegen Espanyol aan een punt genoeg voor de titel.

Rayo Vallecano viert het openingsgoal. Ⓒ AFP

De start voor Barcelona was een rampzalige in eigen stadion. Na een aanval over vele schijven rondde Alvaro Garcia Rivera af namens de gasten. Sergiño Dest kreeg in de achterhoede het nakijken, terwijl ook Marc-André ter Stegen de op het oog houdbare inzet niet kon stoppen.

In het vervolg van de eerste helft was Barcelona natuurlijk wel beter dan de opponent, maar tot een doelpunt leidde dat niet. Gavi was nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar de pas 17-jarige middenvelder kwam niet verder dan de paal.

Nederlandse invallers

In de tweede helft kwamen als er invallers nog twee Nederlanders binnen de lijnen. Coach Xavi besefte terdege dat er wat moest gebeuren en bracht Memphis Depay en Luuk de Jong binnen de lijnen. Frenkie de Jong werd na een uur gewisseld voor Nico. De middenvelder reageerde bijzonder geïrriteerd op zijn wissel en zocht direct de kleedkamer op.

Een minuut of 20 voor het einde kreeg Depay een prima kans op de gelijkmaker, maar meer dan het lichaam van een verdediger vond hij niet. Het gesmeek om een penalty werd door arbiter Isidro Diaz de Mera in de wind geslagen. Tien minuten later probeerde de Nederlander het met een zwabberschot. Doelman Stole Dimitrievski redde met de nodige moeite.

Mislukte omhaal

Ook Luuk de Jong liet zich gelden, maar zijn poging tot omhaal raakte slechts het hoofd van een verdediger. De Jong incasseerde een gele kaart vanwege gevaarlijk spel. In het ziedende slotoffensief kreeg Barcelona nog een aantal mogelijkheden, maar aan het passeren van doelman Dimitrievski kwam de ploeg tot teleurstelling van de 57.000 fans niet toe. In de 103e minuut werd een inzet van Ousmane Dembélé nog van de lijn gehaald.