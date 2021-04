Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

08.31 uur: Honkballer Xander Bogaerts heeft weer eens zijn grote waarde bewezen voor Boston Red Sox in het Amerikaanse honkbal. De prof van Aruba sloeg in de vierde inning weliswaar pas zijn eerste homerun van dit seizoen, maar hij haalde met zijn slag over de hekken wel 3 punten binnen tegen Toronto Blue Jays. De Red Sox wonnen het duel in de Major League met 4-2.

Bogaerts was in zijn vijftien voorgaande wedstrijden van de Red Sox wel belangrijk geweest in de aanval, maar een homerun was er nog niet van zijn slaghout gekomen. Hij had zijn coach Alex Cora zelfs gevraagd of hij een rustdag mocht nemen om zich mentaal op te laden. "Dat werkte perfect", zei Bogaerts op MLB.com.

Olympische Spelen: Besluit over toelaten Japanse fans bij Spelen pas in juni

08.10 uur: Het duurt nog even voordat duidelijk is of ook Japanners de Olympische Spelen in Tokio kunnen bezoeken. Een besluit over het toelaten van de eigen bevolking is volgens diverse Japanse media uitgesteld naar juni. De Spelen beginnen op 23 juli.

De organisatie besloot al eerder dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn bij het vierjaarlijkse sportspektakel, dat door de coronapandemie al een jaar later dan gepland wordt gehouden. Het was de bedoeling deze maand duidelijk te maken of en hoeveel Japanners er bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn.

Stijgende besmettingscijfers in Japan zorgen voor de vertraging in de besluitvorming. Mogelijk volgt binnenkort weer een afkondiging van de noodtoestand in Tokio vanwege het zich snel verspreidende coronavirus. „De timing van de beslissing moet flexibel zijn omdat we de ontwikkeling van het virus in ogenschouw moeten nemen”, meldt de organisatie van de Spelen.