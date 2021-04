Oranje ziet duels in Pro League uitgesteld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Valverde (Real Madrid) test positief op corona

17:29 uur In de strijd om de titel in La Liga en in de Champions League kan Real Madrid-trainer Zinédine Zidane voorlopig geen beroep doen op Federico Valverde. De 22-jarige middenvelder uit Uruguay is positief getest op het coronavirus. Het is nog onduidelijk hoelang hij uit de roulatie zal zijn.

Real Madrid speelt woensdagavond uit tegen Cádiz. Zaterdag komt Real Betis op bezoek, waarna dinsdag Chelsea wacht in de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League.

Zidane miste afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Getafe (0-0) liefst acht selectiespelers door blessures, schorsingen en coronabesmettingen.

Schaken: Anish Giri komt remise overeen op kandidatentoernooi

17:13 uur Schaker Anish Giri is op het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg remise overeengekomen met Fransman Maxime Vachier-Lagrave. De Nederlandse grootmeester staat na tien ronden op 5,5 punten.

Het toernooi in Rusland werd maandag na een onderbreking van een jaar vanwege de coronapandemie hervat. Giri speelde toen gelijk tegen Ian Nepomniatsjtsji, dinsdag was hij de meerdere van de Chinees Wang Hao.

De winnaar van het kandidatentoernooi mag in november wereldkampioen Magnus Carlsen uitdagen. De Rus Nepomniatsjtsji is na tien partijen de leider. Hij versloeg woensdag zijn landgenoot Kirill Aleksejenko en heeft 1 punt meer dan Giri.

Turnen: Naomi Visser heeft nog hoop op meerkampfinale bij EK

16:39 uur Naomi Visser moet bij de Europese kampioenschappen turnen in Basel tot de avond wachten om te weten wat haar prestatie in de kwalificaties waard is. Visser kwam samen met Tisha Volleman uit in de tweede van vier zogenoemde subdivisies.

Pas als woensdagavond rond 20.30 uur alle turnsters in actie zijn geweest - met Sanne en Lieke Wevers in de laatste startgroep - moet blijken of er een finaleplaats is bereikt.

Visser turnde een meerkamp en kwam uit op een score van 49,932. Daarmee staat ze dertiende, terwijl pas de helft van het deelnemersveld in actie is gekomen. De beste 24 turnsters (maximaal twee per land) plaatsen zich voor de meerkampfinale op vrijdag.

Voor een toestelfinale (top acht) komen beiden niet in aanmerking. Volleman, de vervanger van de geblesseerde Eythora Thorsdottir, kwam op drie toestellen uit. De Brabantse turnster zag een poging met een eigen element de boeken in te gaan net niet lukken. Op balk zou een loopsalto parallel aan de balk een nieuw D-element met haar naam kunnen worden, maar de uitvoering was niet perfect.

Hockeyteams pas later tegen Nieuw-Zeeland en Australië

16:19 uur De wedstrijden die de Nederlandse hockeyteams volgende maand in de Pro League tegen Nieuw-Zeeland en Australië zouden spelen, gaan niet door.

De internationale hockeyfederatie (FIH) heeft de duels uitgesteld omdat zowel Nieuw-Zeeland als Australië van hun overheid in verband met het coronavirus geen toestemming heeft gekregen naar Europa te reizen.

Het wegvallen van de duels met Nieuw-Zeeland en Australië is een tegenvaller voor Nederland, dat zich met de mannen en vrouwen aan het voorbereiden is op het EK in juni in Amsterdam en de navolgende Olympische Spelen in Tokio.

Voetbal: PSV zendt uitvaartdienst Van der Kuijlen rechtstreeks uit

14:44 uur Supporters van PSV kunnen de uitvaartdienst van oud-spits Willy van der Kuijlen zaterdag rechtstreeks volgen. De Eindhovense club zendt de dienst vanaf 12.00 uur uit op de eigen site.

Van der Kuijlen overleed maandag op 74-jarige leeftijd. De Helmonder is met 311 doelpunten (308 voor PSV en 3 voor MVV) topscorer aller tijden in de Eredivisie. Van der Kuijlen kwam tot liefst 528 competitiewedstrijden voor de Brabanders.

Bij de uitvaartdienst in het Philips-stadion is een select gezelschap welkom. De komende dagen nemen supporters, spelers en het PSV-bestuur op passende wijze afscheid van Van der Kuijlen, die na zijn loopbaan verscheidene functies vervulde bij PSV.

Wielrennen: Tweede dagsucces Moscon in Ronde van de Alpen

14:24 uur De Italiaanse wielrenner Gianni Moscon heeft na de eerste rit ook de derde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. De rijder van Ineos Grenadiers won na een bergrit over 160 kilometer van Imst naar Naturno de sprint van een vluchtgroep. Hij bleef de Oostenrijker Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) nipt voor. De Australiër Michael Storer (Team DSM) passeerde de meet als derde.

Een grote groep, met daarin klassementsleider Simon Yates, kwam op een kleine 50 seconden van de winnaar binnen. Yates behield de leiding in de stand. De Brit van Team BikeExchange heeft 45 seconden voorsprong op de Rus Pavel Siviakov (Ineos Grenadiers).

Voetbal: Ferry de Haan technisch manager Heerenveen

13:06 uur Ferry de Haan gaat vanaf juni aan de slag als technisch manager van sc Heerenveen. De 48-jarige oud-verdediger is bij de Friese club de opvolger van Gerry Hamstra, die onlangs de overstap naar Ajax maakte. De Haan, die onder meer voor Feyenoord uitkwam, is nu nog algemeen directeur van Excelsior.

„Sc Heerenveen is een prachtige traditieclub met een rijke historie. Ik zie het als een mooie kans om hier aan de slag te gaan. De komende tijd gaan we invulling geven aan het technische beleid voor de komende jaren”, aldus De Haan, die bijna 10 jaar lang directeur was van Excelsior. Onder zijn leiding speelden de Rotterdammers van 2014 tot 2019 in de Eredivisie. Als directeur was De Haan ook verantwoordelijk voor het spelersbeleid.

„Na het vertrek van Hamstra hebben we de tijd genomen om een opvolger te vinden. Vrijwel direct kwam Ferry in beeld. Bij Excelsior heeft hij aangetoond dat je met een goed en gedegen plan uitstekend kunt presteren”, zegt Cees Roozemond, algemeen directeur van sc Heerenveen.

Voetbal: Colombia wil dat Copa América doorgaat, maar wel zonder publiek

10.18 uur: Colombia wil dat de Copa América deze zomer doorgaat, maar dan wel zonder publiek. Dat zei minister Ernesto Lucena Barrero van Sport van het land, dat samen met Argentinië het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap organiseert. „De Copa América zal veiliger zijn dan ooit”, verklaarde de minister.

Hij reageerde op uitlatingen van de Argentijnse president Alberto Fernandez, die vorige week zijn twijfels uitte over doorgaan van het toernooi, dat door de coronapandemie al met een jaar is uitgesteld. Volgens hem moet het virus eerst volledig onder controle zijn.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol hoopt de stadions voor 30 procent te mogen vullen met toeschouwers, maar dat ziet de Colombiaanse sportminister dus niet zitten. Volgens hem zal er achter gesloten deuren worden gespeeld.

Argentinië opent op 13 juni het toernooi in Buenos Aires tegen Chili. De finale is op 10 juli in de Colombiaanse stad Barranquila. Brazilië is de titelverdediger.

Basketbal: Eerste homerun Bogaerts meteen goed voor winst Red Sox

08.31 uur: Honkballer Xander Bogaerts heeft weer eens zijn grote waarde bewezen voor Boston Red Sox in het Amerikaanse honkbal. De prof van Aruba sloeg in de vierde inning weliswaar pas zijn eerste homerun van dit seizoen, maar hij haalde met zijn slag over de hekken wel 3 punten binnen tegen Toronto Blue Jays. De Red Sox wonnen het duel in de Major League met 4-2.

Bogaerts was in zijn vijftien voorgaande wedstrijden van de Red Sox wel belangrijk geweest in de aanval, maar een homerun was er nog niet van zijn slaghout gekomen. Hij had zijn coach Alex Cora zelfs gevraagd of hij een rustdag mocht nemen om zich mentaal op te laden. „Dat werkte perfect”, zei Bogaerts op MLB.com.

Olympische Spelen: ’Besluit over toelaten Japanse fans bij Spelen pas in juni’

08.10 uur: Het duurt nog even voordat duidelijk is of ook Japanners de Olympische Spelen in Tokio kunnen bezoeken. Een besluit over het toelaten van de eigen bevolking is volgens diverse Japanse media uitgesteld naar juni. De Spelen beginnen op 23 juli.

De organisatie besloot al eerder dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn bij het vierjaarlijkse sportspektakel, dat door de coronapandemie al een jaar later dan gepland wordt gehouden. Het was de bedoeling deze maand duidelijk te maken of en hoeveel Japanners er bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn.

Stijgende besmettingscijfers in Japan zorgen voor de vertraging in de besluitvorming. Mogelijk volgt binnenkort weer een afkondiging van de noodtoestand in Tokio vanwege het zich snel verspreidende coronavirus. „De timing van de beslissing moet flexibel zijn omdat we de ontwikkeling van het virus in ogenschouw moeten nemen”, meldt de organisatie van de Spelen.

De top van het International Olympisch Comité zou woensdag bijeenkomen om de voorbereidingen op de Zomerspelen verder te bespreken. Het evenement zal alleen kunnen doorgaan met tal van beperkingen en hygiënemaatregelen. De deelnemende sporters moeten naar verluidt rekening houden met dagelijkse testen op het virus in plaats van eens in de vier dagen, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

De toenemende besmettingen leidden er al toe dat een olympische kwalificatiewedstrijd voor synchroonzwemsters is verplaatst naar buiten Japan. Het evenement stond gepland van 1-4 mei in Tokio en zal nu elders in juni worden gehouden. De Nederlandse tweeling Noortje en Bregje de Brouwer wil zich nog plaatsen voor de Spelen.

Een belangrijk internationaal testevenement in de atletiek in het Olympisch Stadion van Tokio op 9 mei zal zonder toeschouwers plaatsvinden. Volgens persbureau Kyodo wilde de organisatie 20.000 fans toelaten, maar is dat door de aangescherpte coronabeperkingen in de stad niet meer mogelijk.