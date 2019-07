’Grootste tegenstander voor AZ is Häcken, niet de hitte’

„Deze temperaturen hebben we tijdens de voorbereiding ook al gehad. We weten dus hoe het is om in deze weersomstandigheden te spelen. Met deze temperaturen wil je onnodig balverlies zoveel mogelijk beperken. Daar zullen we dus extra nauwkeurig in moeten zijn”, aldus Slot op de website van AZ. „Nee, we onderschatten het weer zeker niet, maar de grootste weerstand zal komen van de tegenstander.”

Clasie

Jordy Clasie verschijnt donderdagavond niet aan de aftrap tegen BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League. Slot overweegt de middenvelder, die het afgelopen seizoen uitkwam voor Feyenoord, nog wel op de bank te laten beginnen.

Jordy Clasie in actie tijdens de training bij AZ. Ⓒ ANP

Häcken staat na zestien competitiewedstrijden vierde in de hoogste Zweedse voetbalklasse en heeft drie verliespunten meer dan koploper Malmö FF. „Dit is een geduchte tegenstander voor ons”, zegt Slot. „Ze spelen heel gevarieerd en zijn ook gevaarlijk met standaardsituaties. Ze hebben een ervaren ploeg.”

AZ liet zich vorig seizoen in de tweede voorronde van de Europa League verrassen door Kairat uit Kazachstan. „Ik hoop dat mijn spelers de ervaringen van die twee duels meenemen”, zei Slot. „Die twee wedstrijden waren in evenwicht, met een paar cruciale arbitrale beslissingen. We moeten nu zo veel goede dingen doen dat we daar niet meer van afhankelijk zijn.”