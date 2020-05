Sport Kort: Golfers keren terug dankzij intensief testprogramma

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: PGA Tour start op met testen

07.42 uur: De golfers en hun caddies die meedoen aan de Amerikaanse PGA Tour wacht een intensief testprogramma. Het is de bedoeling dat de tour op 11 juni wordt hervat in Texas, met de Charles Schwab Challenge. Voorafgaand aan de hervatting van het seizoen worden de deelnemers uitgebreid gecontroleerd op mogelijke besmetting met het coronavirus.

De organisatie van de PGA Tour heeft in samenspraak met medisch specialisten en laboranten een protocol van bijna veertig pagina’s opgesteld, waar de golfers, hun caddies, journalisten en medewerkers van de toernooien zich aan moeten houden. Al voor vertrek richting het toernooi worden ze gecontroleerd en bij aankomst opnieuw. De organisatie pleit er bij de laboratoria voor om zo snel mogelijk de testresultaten te krijgen. „We hopen dat het een kwestie van uren in plaats van dagen is”, zegt toernooidirecteur Andy Levinson.