Sport Kort: Military Boekelo stelt jubileumeditie jaar uit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Antwerp en trainer Bölöni uit elkaar

14.01 uur: Laszlo Bölöni keert volgend voetbalseizoen niet terug als trainer van Antwerp, heeft de Belgische club donderdag bekendgemaakt. Bölöni was drie jaar actief op de Bosuil, maar de laatste maanden waren er al twijfels of de 67-jarige Roemeen nog langer in dienst zou zijn van de ambitieuze club.

Antwerp eindigt, wanneer de Belgische clubs vrijdag stemmen voor beëindiging van de competitie, als vierde in de Pro League. De ploeg bereikte ook de Belgische bekerfinale waarin Club Brugge de tegenstander is, mocht dat duel nog gespeeld worden. Antwerp eindigde onder Bölöni, die eerder met Standard Luik kampioen werd, in zijn eerste twee seizoenen als achtste en als vierde.

Paardensport: Military Boekelo stelt jubileumeditie jaar uit

14.00 uur: De vijftigste editie van de Military Boekelo-Enschede komt er dit jaar vanwege de coronacrisis niet. Het paardensportevenement dat gepland stond voor 1 tot en met 4 oktober wordt een jaar uitgesteld. Het bestuur kwam tot de afgelasting van de eventingwedstrijd na intensief overleg met vertegenwoordigers uit de nationale en internationale hippische sportwereld, medewerkers en andere betrokkenen.

Tot het laatste moment is overwogen de Military zonder publiek te laten doorgaan. Maar, zo zegt de organisatie, een evenement op internationaal en olympisch niveau vraagt om een topsportfaciliteit en een infrastructuur waaraan geen concessies kunnen worden gedaan. Zonder publiek en het grotendeels ontbreken van financiële ondersteuning is dit onmogelijk te realiseren. Bovendien stelt de organisatie dat het past bij de eigen verantwoordelijkheid om in deze tijden de gezondheid van de samenleving voorop te stellen. De jubileumeditie zal nu plaatsvinden van 7 tot en met 10 oktober 2021.

„Sinds het begin van de coronacrisis is steeds gekeken welke opties er mogelijk waren om dit topsportevenement door te laten gaan”, aldus voorzitter Robert Zandstra. „Alles is de revue gepasseerd. Zonder publiek en aangepaste maatregelen, alles. We hebben tot het kabinetsvoornemen voor evenementen bekend werd gemaakt, samen met de wereldpaardensportbond FEI gekeken of wij de wedstrijd door konden laten gaan. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt.”

Zandstra zag het niet zitten nog langer „door te modderen” en kijkt nu uit naar volgend jaar. „We hebben nu wat extra voorbereidingstijd en hopen om onze vijftigste verjaardag in goede gezondheid en groots te kunnen vieren.”

De Military Boekelo-Enschede geldt als finale van de FEI Nations Cup Eventing, maar is ook de nationale titelstrijd.

Golf: PGA Tour start op met testen

07.42 uur: De golfers en hun caddies die meedoen aan de Amerikaanse PGA Tour wacht een intensief testprogramma. Het is de bedoeling dat de tour op 11 juni wordt hervat in Texas, met de Charles Schwab Challenge. Voorafgaand aan de hervatting van het seizoen worden de deelnemers uitgebreid gecontroleerd op mogelijke besmetting met het coronavirus.

De organisatie van de PGA Tour heeft in samenspraak met medisch specialisten en laboranten een protocol van bijna veertig pagina’s opgesteld, waar de golfers, hun caddies, journalisten en medewerkers van de toernooien zich aan moeten houden. Al voor vertrek richting het toernooi worden ze gecontroleerd en bij aankomst opnieuw. De organisatie pleit er bij de laboratoria voor om zo snel mogelijk de testresultaten te krijgen. „We hopen dat het een kwestie van uren in plaats van dagen is”, zegt toernooidirecteur Andy Levinson.