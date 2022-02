Frenkie de Jong helpt FC Barcelona met goal aan zege

Die plek geeft recht op een rechtstreeks ticket voor de Champions League, richting de vele miljoenen euro’s die de noodlijdende club hard nodig heeft. De 0-2 van ’Frenkie’, na ruim een half uur spelen, was er eentje van grote schoonheid. In die goal zat de dominantie van Barça in het Mestalla verpakt. Het was een ’ouderwetse’. Over veel schijven, op hoog tempo en De Jong kon de marge van kort voor de doellijn verdubbelen.

Sergiño Dest leidde de aanval in met een dribbel, vond Sergio Busquets, die breedlegde op Jordi Alba. De bal van de linksback, in één keer richting de tweede paal op Ousmane Dembélé, werd door de Fransman direct voorgetrokken op de instormende Frenkie de Jong. Nog geen tien minuten eerder had Pierre-Emerick Aubameyang snoeihard voor de 0-1 gezorgd, uit een pass van Alba. Met de binnenkant van de voet schoot hij één op één met de Georgische goalie Giorgi Mamardashvili (Jasper Cillessen is nog geblesseerd) met de binnenkant van de voet in het dak van de goal.

’Daley Blind-moment’

Het bleef niet bij de ene treffer van Aubameyang en ook niet bij die ene geweldige gezamenlijke treffer van Frenkie de Jong. Na opnieuw een vlot lopende aanval, schoot winteraanwinst Aubameyang ook de 0-3 binnen. Het leek in eerste instantie buitenspel na de lage voorzet van Gavi, maar de VAR toonde aan dat dit niet zo was. Valencia leek voor rust nog terug te komen via Carlos Soler, die de 1-3 na hands van Jordi Alba ind e verre kruising volleerde. Alleen bleek de bal voorafgaand aan die aanval de zijlijn gepasseerd, toen linksback José Gaya voorzette. Het voorval deed sterk denken aan het ’Daley Blind-moment’ in de topper tussen PSV en Ajax onlangs, alleen leek dit geval duidelijker waarneembaar.

Zo ging Barça met ongekende luxe de rust in, maar eerder dit seizoen verspeelde het op bezoek bij Celta de Vigo nog een 0-3 voorsprong. Dat was kort na het ontslag van Ronald Koeman, die met lede ogen zal aanzien hoe Barça zich deze winter ineens aanvallend heeft versterkt. Nu kwam het niet zo ver, al maakte Soler zeven minuten na rust alsnog de 1-3. Frenkie de Jong werd vervolgens op het uur gewisseld. Trainer Xavi is voorzichtig met de benen van de Nederlander. Zijn vervanger Pedri maakte kort na zijn entree voor de Oranje-international op geweldige wijze de 1-4, door hard over doelman Mamardashvili binnen te schieten.

Luuk de Jong viel in de 82e minuut in voor Aubameyang, maar hoefde ditmaal geen heldenrol op te eisen.

