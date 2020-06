Toch nog taartje aan Belgisch voetbalseizoen?

AA Gent stond tweede toen de competitie werd stilggelegd, maar de overige drie teams bezetten de onderste plekken, met slechts drie punten verschil: Cercle Brugge 23, Oostende 22 en Waasland-Beveren 20 punten.

Oostende en Antwerp hebben de BMA schriftelijk laten weten dat spelen volgens hen niet mogelijk is. De kustploeg hervat woensdag de training met slechts elf contractspelers.

Komt er toch nog een staartje aan het seizoen in 1A, dat na 29 duels werd afgekapt vanwege corona? Pro League-voorzitter Mehdi Bayat liet vorige week al een ballonnetje op over een 30e speeldag in juli.

Bovendien deed CEO Pierre François vorige week tijdens de zitting van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een voorstel over hekkensluiter Waasland-Beveren. De Waaslanders willen als zeventiende club in 1A (normaliter zestien clubs) blijven en vonden gehoor bij de auditeur van de BMA. Maar het is uiteindelijk het college van de BMA dat een beslissing neemt.

Dat college vroeg deze week aan de advocaten van de verschillende partijen om een standpunt in te nemen over de kwestie van de 30e speeldag. Dat zou er op kunnen wijzen dat de BMA neigt naar een compromisoplossing: alsnog spelen om Waasland-Beveren (of Oostende) als sportieve degradant aan te wijzen. Twee mogelijkheden liggen open: ofwel de volledige speeldag herspelen, ofwel alleen de wedstrijden die belang hebben voor de degradatie: Waasland-Beveren-AA Gent en Oostende-Cercle Brugge.

Worst case-scenario

Voor enkele clubs is een volledige 30e speeldag een worst case-scenario. Voor AA Gent bijvoorbeeld, dat theoretisch zijn tweede plaats en Champions League-voorrondeticket kan verliezen. Maar ook voor Oostende en Antwerp, die heel wat spelers kwijt zijn. Beide clubs stuurden een brief naar de BMA om hun onvrede kenbaar te maken.

"Voor ons gaat het om een vorm van competitievervalsing"

„Voor ons gaat het om een vorm van competitievervalsing”, zegt Dimitri De Decker, de advocaat van Oostende. „De selectie die we hadden in maart is nu helemaal veranderd. Oostende heeft nog elf spelers onder contract.”

De Pro League had aanvankelijk beloofd dat er met nieuwe selecties kon worden gespeeld, maar onder druk van de FIFA vervalt die belofte. Woensdag verschijnt daarover een beslissing in Sportleven, de officiële krant van de voetbalbond.

Stemming

Indien de Pro League de 30e speeldag wil spelen, is er opnieuw een stemming nodig. Volgens insiders is er op dit moment geen meerderheid.

Ook een competitie met achttien clubs (of twintig, inclusief meerdere promovendi) in 1A behoort nog steeds tot de mogelijkheden en lijkt meer dan ooit de enige oplossing om een einde te maken aan de diverse juridische procedures.