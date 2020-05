Dopingjagers nemen Tour 2017 opnieuw onder de loep

Met vijftig waren ze, de zondaars van Operatie Aderlass. Het bloeddopingnetwerk rond de Duitse dokter Mark Schmidt bevatte langlaufers, dokters en acht (ex-)renners. In het voorjaar de Oostenrijkers Stefan Denifl en Georg Preidler. Tijdens de Giro de Italiaanse ex-sprinters Alessandro Petacchi en Danilo Hondo en de Sloveens-Kroatische Kristijan Koren, Borut Bozic en Kristijan Durasek. En tot slot de Zwitser Pirmin Lang. Allen werden ze gestraft.

"Er waren dopingmiddelen verkrijgbaar waar toen nog niet op getest kon worden"

Voorts bleek Operatie Aderlass een storm in een glas water. Tenminste officieel, want de Oostenrijkse recherche bleef graven. Op 17 september moet Schmidt verschijnen voor de rechtbank van München. En belangrijker: bij de ontmanteling van zijn netwerk kwam aan het licht dat er in 2016 en 2017 door andere renners – geen klanten van Schmidt – een dopingproduct werd gebruikt dat toen nog niet opspoorbaar was.

„Er waren in die periode een aantal verboden middelen in omgang die niet op de reguliere farmaceutische markt te verkrijgen waren en waarvoor er in de laboratoria nog geen optimale detectiemethodes bestonden. Inmiddels zijn die methodes verbeterd”, zegt Peter Van Eenoo van het Gentse dopinglab.

Om welk product het gaat, is niet bekend, maar de oorsprong is Amerikaans. De UCI werd in november op de hoogte gebracht en vroeg op zijn beurt aan de CADF om alle stalen van 2016 en 2017 opnieuw te onderzoeken. Nu, na een impasse van zes maanden, laat het CADF aan Het Nieuwsblad weten dat het opnieuw testen van de stalen eindelijk is gestart. „Op basis van aanvullende informatie (...) hebben wij de relevante stalen geïdentificeerd en de eerste analyses uitgevoerd. Verder onthouden wij ons van commentaar”, luidt het.

Volgens onze informatie zijn de dopinglaboratoria van het Oostenrijkse Seibersdorf en het Duitse Keulen – het grootste WADA-geaccrediteerde lab ter wereld – belast met analyse. Vooral de stalen uit de Tour van 2017 staan in het vizier. Zodra de stalen opnieuw getest zijn en de UCI de namen van de positieve gevallen krijgt, moet de wielerunie die ook naar buiten brengen. Het is niet uitgesloten dat er ook bekende namen bij zullen zijn. Zo krijgt Operatie Aderlass toch zijn staartje.