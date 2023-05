Premium Het beste van De Telegraaf

Belg kan in tijdrit gehoopte gat niet slaan Kater Evenepoel ondanks Giro-dubbelslag: ’Gaan nog twee interessante weken worden’

Door Hans Ruggenberg

Remco Evenepoel pakte het roze terug, maar sloeg niet het verwachte tijdverschil in de tijdrit. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het moest werkelijk uit zijn tenen komen. Met miniem verschil won Remco Evenepoel ook de tweede tijdrit, maar toch kon hij amper tevreden zijn. Op het ultravlakke parcours was de verwachting dat hij zijn rivalen opnieuw een pak rammel zou geven, maar na 35 kilometer afzien was niets minder waar. Het mogelijke verschil met Primoz Roglic werd van tevoren ingeschat op een minuut of meer, maar het werden slechts zeventien tellen. Opgeteld bij het tikje dat Rogla zaterdag bergop uitdeelde, zal Evenepoel de eerste Giro-rustdag met een fikse kater doorbrengen.