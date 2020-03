Coronacrisis zorgt voor ontslag bondscoach Uruguay

De Uruguayaanse bond heeft als gevolg van de coronacrisis een groot deel van het personeel ontslagen. Volgens het bestuur is deze ingreep noodzakelijk om te voorkomen dat de bond in financiële problemen komt.

Volgens Uruguayaanse media zitten hierdoor ongeveer 400 bondsmedewerkers voorlopig zonder werk én salaris. Het gaat niet alleen om kantoorpersoneel, maar ook om bondscoaches, trainers en stafleden die in dienst zijn bij de voetbalbond. In de verklaring op de website van de bond wordt Tabárez niet bij naam genoemd, maar ook 'El Maestro' zou hieronder vallen. De bondscoach verdient naar verluidt zo'n 3 miljoen euro per jaar.

Onder leiding van Tabárez bereikte Uruguay in 2010 de halve finales van het WK, waarin Oranje met 3-2 te sterk was. Op het laatste WK in 2018 strandde de Zuid-Amerikaanse ploeg van onder anderen Luis Suárez en Edinson Cavani in de kwartfinales tegen de latere wereldkampioen Frankrijk.