Premium Het beste van De Telegraaf

Ploegbaas Richard Plugge: ’Meerdere ijzers in het vuur als Jumbo niet doorgaat’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic probeert Jumbo-Visma deze maand de eindzege in de Giro d’Italia te bezorgen. Ⓒ Getty Images

Bloed, zweet en tranen kostte het Jumbo-Visma om de ’heilige graal’ van de wielersport, oftewel de Tour-winst, te veroveren. Het heeft de Nederlandse topformatie alleen maar hongeriger gemaakt. Ploegbaas Richard Plugge praat in de eerste Giro-week over een toekomst met of zonder Jumbo en uit zijn teleurstelling over de ’onwetendheid’ die er heerst over hoe bijzonder die Tour-zege eigenlijk is.