Inter bevestigt: Onana tekent in Milaan

Onana staat sinds vrijdag niet meer onder contract in Amsterdam. Ajax nam donderdag via de officiële kanalen al afscheid van de doelman, van wie al bekend was dat hij zijn loopbaan in Italië zou vervolgen.

Onana kwam in 2015 over van FC Barcelona en groeide uit tot de eerste doelman bij Ajax. Afgelopen seizoen kwam hij echter amper aan spelen toe, omdat trainer Erik ten Hag de voorkeur gaf aan andere keepers. Onana maakte zich niet populair door na een dopingschorsing zijn contract niet te verlengen.

Bekijk ook: Ajax speelt benefietwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in ArenA

Inter werd afgelopen seizoen tweede in de Serie A, achter stadgenoot AC Milan.