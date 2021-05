FC Utrecht en Feyenoord krijgen vrijdagavond al duidelijkheid

Advocaat Margry van FC Utrecht wees erop dat al op 2 juni 2020 bekend was, dat het Songfestival een probleem zou worden voor de play-off-finale, als die in Rotterdam gespeeld zou moeten worden. Dat had de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb al in een vroegtijdig stadium duidelijk gemaakt. En ook de kans op een finale in Rotterdam tekende zich al eerder af. Waarom hadden Feyenoord en de KNVB daarop niet eerder geanticipeerd, vroeg de advocaat zich af. Het reglement was duidelijk op dit punt, betoogde Margry. „Als de wedstrijd niet kan worden gespeeld, moet de wedstrijd op neutraal terrein worden gespeeld. Niet duidelijk is welke acties en initiatieven Feyenoord heeft genomen om de wedstrijd op neutraal terrein te laten spelen. Als er niet op een neutraal terrein gespeeld kan worden, wint FC Utrecht en verliest Feyenoord. Precies zo staat het in het reglement. Het nu door de KNVB genomen besluit staat haaks op de reglementen.”

Advocaat Knijff gaf namens de KNVB aan, dat de verkenningen om de wedstrijd op neutraal terrein te laten afwerken, geen succes hadden opgeleverd. En dat dat ook geen optie meer is. „Dat is kansloos. Er is geen redelijke kans dat er een gemeente bereid is om deze wedstrijd, een hoogrisicowedstrijd, op korte termijn te faciliteren.”

FC Utrecht-supporters plaatsten een vlag voor de rechtbank. Ⓒ ANP

Het kamp-FC Utrecht trok in twijfel of de KNVB echt zijn best had gedaan om een alternatieve speellocatie te vinden. Dat leverde boze reacties op van de KNVB.

Jurist Mark Boetekees van de KNVB had het over ’keiharde leugens’ en meldde, dat PEC Zwolle zich donderdag bereid had getoond om de play-off-finale Feyenoord-FC Utrecht te huisvesten. Al snel kwam echter de gemeente aan de lijn, die liet weten, dat het een no-go was.

Oud zeer

Dat er oud zeer meespeelt bleek wel uit de verwijzing van de advocaat van FC Utrecht naar de gang van zaken eind vorig seizoen, toen na het stilleggen van het voetbal vanwege de coronapandemie geen bekerfinale werd gespeeld en FC Utrecht daardoor werd gedupeerd.

„De KNVB was vorig jaar niet bereid de bekerfinale op een later moment te spelen. Feyenoord was niet bereid de bekerfinale op een later moment te spelen. Er werd toen strikt vastgehouden aan het reglement. Het is niet te rechtvaardigen dat de KNVB nu zo in strijd handelt met de eigen reglementen. Artikel 6 van het play-offs-reglement is duidelijk. Het is precies voor dit onderhavige geval geschreven. Bij coronabesmettingen bij een van de deelnemers was de uitkomst volgens de KNVB ook te rechtvaardigen geweest om een ploeg aan te wijzen als reglementaire verliezer.”

Bonaire

Advocaat Knijff kwam namens de KNVB ook terug op de situatie rond de vorig jaar niet gespeelde bekerfinale: „Vorig jaar kon de bekerfinale niet worden gespeeld vanwege de pandemie. FC Utrecht heeft toen hemel en aarde bewogen om de wedstrijd toch te spelen, weken en maanden later. En zelfs op Bonaire. Nu gaat het om een wedstrijd die zestien uur later moet worden gespeeld in Rotterdam.”

Knijff betoogde, dat de KNVB wel reglementaire mogelijkheden had om een wedstrijd uit te stellen. „Het bestuur betaald voetbal heeft de bevoegdheid om een wedstrijd uit te stellen. Er bestaat wel degelijk een reglementaire grondslag om de wedstrijd uit te stellen”, betoogde advocaat Knijff namens de KNVB, die een beroep deed op ’Het reglement wedstrijden betaald voetbal’. Volgens Knijff moet dat reglement prevaleren boven het play-offs-reglement, ook omdat het een door de vergadering betaald voetbal goedgekeurd reglement is.

Ruimte in kalender

De betogen van de advocaten van KNVB en Feyenoord, dat zich als belanghebbende partij had gevoegd aan de zijde van de voetbalbond, spitsten zich toe op de proportionaliteit van een eventuele reglementaire nederlaag. „Een uitstel van de wedstrijd met één dag leidt niet tot een wezenlijke schade aan de belangen van FC Utrecht”, betoogde Knijff. „Er is in de speelkalender ook ruimte om een dag later te spelen en recht te doen aan de sportieve uitgangspunten. Het uitstel is ook nog eens heel kort. Minder dan een dag. Dat zou geen probleem moeten zijn voor de voetballers van FC Utrecht.”

Nadeel

De advocaat van FC Utrecht wrong zich in allerlei bochten om duidelijk te maken, waarom FC Utrecht benadeeld zou worden door de verplaatsing van de wedstrijd van zaterdagavond naar zondagmiddag. Zo bracht hij naar voren dat er een sportief nadeel zou zijn, omdat Feyenoord, dat woensdagavond later speelde dan FC Utrecht, in dat geval extra hersteltijd zou krijgen. Ook zouden sommige spelers van FC Utrecht al op zondag een vakantie hebben geboekt. En bovendien zou het volgens de advocaat van FC Utrecht nadelig zijn om zondagochtend vroeg nog met de bus naar Rotterdam te moeten, omdat er door het Eurovisie Songfestival geen hotelaccommodatie in de buurt te vinden zou zijn.

Sportiviteit

Advocaat Van Oosten van Feyenoord hekelde de poging van FC Utrecht om via de rechter het Europese ticket te bemachtigen. „Dat kan en mag niet gebeuren en heeft niets met sportiviteit te maken. De strijd tussen Feyenoord en FC Utrecht moet op het veld worden uitgevochten. Het minimalistische belang van FC Utrecht valt in het niet bij het belang van Feyenoord om deze wedstrijd te spelen en de KNVB als organisator van de play-offs.”

Algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht counterde: „FC Utrecht wil spelen, dat is nooit een punt van discussie geweest. Maar wel op hetzelfde moment, op dezelfde tijd, zoals is afgesproken.”

Rechter Brouwer spreekt vrijdagavond om 19.30 uur haar vonnis uit.