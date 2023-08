FC Twente-trainer Oosting blijft op hoede voor Riga: ’Mannelijk voetbal op zoek naar geluk’

FC Twente versloeg Riga FC vorige week in Enschede met 2-0, door doelpunten van Alfons Sampsted en Daan Rots. „Afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Almere City hebben we kunnen zien dat het lastig kan zijn tegen een ploeg die met energie, opportunisme en mannelijk voetbal op zoek gaat naar het geluk”, doelde trainer Oosting op een uiteindelijke zege van 1-4. „Ik vind dat we daarvoor gewaarschuwd moeten zijn. Riga FC moet iets forceren en zal, denk ik, op een vergelijkbare manier de strijd aangaan.”

FC Twente is met een nagenoeg fitte selectie naar Riga gevlogen. Ook Sem Steijn is van de partij in Letland. De middenvelder ontbrak vorige week in de thuiswedstrijd vanwege een blessure. Steijn keerde zondag in het competitieduel met Almere City FC terug in de basisploeg, maar hij werd al in de rust gewisseld

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League.