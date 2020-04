Afblazen Eredivisie lijkt kwestie van tijd

AZ en PSV willen de eredivisie net als Ajax niet meer hervatten Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Uitgerekend de grootste, rijkste en mooiste kikker sprong met veel kabaal uit de kruiwagen vol Eredivisie-clubs. Ajax liet bij monde van directeur Marc Overmars donderdag in De Telegraaf weten vanwege het coronavirus zo snel mogelijk een streep onder het huidige seizoen te willen trekken. ’Stop de Eredivisie!’, ’Eredivisie is dood’ en ’Start weer in een gezonde, nieuwe wereld als al het gedoe en gedonder voorbij is’.